ФИФА открыла дисциплинарное дело после срыва матча Бразилия – Аргентина

Международная федерация футбола ( ) сообщила об открытии дисциплинарного дела в связи со срывом матча квалификации ЧМ-2022 Бразилия – Аргентина, который был прерван 5 сентября спустя 4 минуты после его начала.

«Проанализировав официальные отчеты матча, ФИФА подтверждает открытие дисциплинарного дела в отношении обеих ассоциаций.

По фактам, приведшим к отмене матча, обе стороны предоставили запрашиваемую информацию, которая будет собрана и тщательно изучена дисциплинарным комитетом ФИФА», – говорится в заявлении.

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