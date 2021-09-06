«Зенит» подтвердил дисквалификацию Малкома и Клаудиньо: «Крайне обеспокоены. Видим угрозу нарушения спортивного принципа»

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко прокомментировал ситуацию с санкциями в отношении Малкома и Клаудиньо.

Ранее стало известно, что хавбеки пропустят матч с (11 сентября) и игру с (14-го) в из-за того, что «Зенит» досрочно вернул игроков из сборной Бразилии.

«Мы действительно получили такое письмо от ФИФА и крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Все эти дни клуб находился в тесном контакте с УЕФА, ФИФА и РФС – мы знаем, что футбольные власти пытаются урегулировать проблему.

ФК со своей стороны направил мотивированный ответ в и ФИФА по ситуации с отзывом бразильских игроков из сборной, а также письма с просьбой детально прояснить сложившуюся ситуацию с наложенными ограничениями.

При этом, отметим, что бразильской стороной были нарушены сроки по вызову , но клуб пошел навстречу и отпустил игрока.

На данных момент никаких четких разъяснений мы не получили, и видим реальную угрозу нарушения спортивного принципа, поскольку несколько команд, участвующих в еврокубках, были априори поставлены перед необходимостью отозвать или не пускать своих игроков в национальную сборную .

Мы считаем, что футбол должен быть на первом месте и все национальные команды, клубы и их футболисты должны находится в равных условиях», – сказал Макаренко.