Сперцян – игрок сентября в «Краснодаре». Хавбек опередил Агкацева и Косту
Эдуард Сперцян признан игроком месяца в «Краснодаре».
За полузащитника проголосовали 25,5% болельщиков. Он опередил вратаря Станислава Агкацева (19,6%) и защитника Диего Косту (11,3%).
В 4 матчах сентября за «Краснодар» во всех турнира Сперян отдал одну голевую передачу. Статистику лучшего игрока сезона Мир РПЛ по системе «гол+пас» (4+10) можно изучить здесь.
Как вам дерби?20483 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости