Сперцян – игрок сентября в «Краснодаре». Хавбек опередил Агкацева и Косту

Эдуард Сперцян признан игроком месяца в «Краснодаре».

За полузащитника проголосовали 25,5% болельщиков. Он опередил вратаря Станислава Агкацева (19,6%) и защитника Диего Косту (11,3%).

В 4 матчах сентября за «Краснодар » во всех турнира Сперян отдал одну голевую передачу. Статистику лучшего игрока сезона Мир РПЛ по системе «гол+пас» (4+10) можно изучить здесь .