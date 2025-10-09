0

Сперцян – игрок сентября в «Краснодаре». Хавбек опередил Агкацева и Косту

Эдуард Сперцян признан игроком месяца в «Краснодаре».

За полузащитника проголосовали 25,5% болельщиков. Он опередил вратаря Станислава Агкацева (19,6%) и защитника Диего Косту (11,3%). 

В 4 матчах сентября за «Краснодар» во всех турнира Сперян отдал одну голевую передачу. Статистику лучшего игрока сезона Мир РПЛ по системе «гол+пас» (4+10) можно изучить здесь.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
