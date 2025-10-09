  • Спортс
  • Черданцев о пенальти ЦСКА в дерби: «Мне писали: «Что ты, ###, несешь?» – друзья из старого спартаковского фанатья. Основания были, но такие назначения выбешивают болельщиков»
Черданцев о пенальти ЦСКА в дерби: «Мне писали: «Что ты, ###, несешь?» – друзья из старого спартаковского фанатья. Основания были, но такие назначения выбешивают болельщиков»

Георгий Черданцев высказался о спорном пенальти в дерби.

ЦСКА в воскресенье дома выиграл у «Спартака» (3:2) в 11-м туре Мир РПЛ. Арбитр Артем Чистяков при помощи ВАР на 11-й минуте назначил пенальти в ворота красно-белых из-за контакта Жедсона Фернандеша с ногами Алеррандро на границе штрафной. Счет стал 2:0 после точного удара Ивана Облякова.

– Не понял, честно говоря. Он его зацепил, но я бы такие не давал. Потому что это неумышленный удар по ногам. Мяча не было, по дурости фол. Подставил ногу красиво. Основания были, но, конечно, пенальти спорный.

Мне вон весь телефон (в комментариях написали).

Что написали, – сука, что ты говоришь?

– Что ты, ###, несешь. Ну как обычно. Это мне мои друзья из старого спартаковского фанатья пишут. Переживают. Я говорю – слушайте, ну я не сужу, не принимаю решения.

Основания, конечно, были, но когда в таком дерби происходит такое назначение пенальти, это выбешивает болельщиков той команды, против которой такой пенальти назначили, – сказал комментатор «Матч ТВ» в интервью для телеграм-канала «Футбольный Биги». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
