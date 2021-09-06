ФИФА запретила 8 бразильским игрокам «Ливерпуля», «Сити», «МЮ», «Челси» и «Лидса» играть за клубы в течение 5 дней по просьбе CBF

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Бразильская конфедерация футбола (CBF) обратилась в ФИФА с просьбой запретить нескольким клубам АПЛ использовать бразильских футболистов в матчах в течение 5 дней. 

Командам запрещено выпускать футболистов на матчи, иначе ФИФА применит санкции. Наказание связано с тем, что клубы лиги отказались отпускать бразильских игроков в сборную.

Запрет коснется 8 игроков из 5 клубов АПЛ – «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Лидса». Клубы уже были проинформированы ФИФА об этом решении.

Данная мера среди прочих коснулась Фабиньо, Алиссона, Роберто Фирмино (все – «Ливерпуль»), Рафиньи Диаса («Лидс»), Тиаго Силвы («Челси»), Фреда («МЮ»).

Примечательно, что у CBF не было претензий к «Эвертону», который не отпустил в сборную Ришарлисона, так как он принял участие в Олимпиаде-2020.

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