ФИФА запретила 8 бразильским игрокам «Ливерпуля», «Сити», «МЮ», «Челси» и «Лидса» играть за клубы в течение 5 дней по просьбе CBF

Бразильская конфедерация футбола (CBF) обратилась в ФИФА с просьбой запретить нескольким клубам использовать бразильских футболистов в матчах в течение 5 дней.

Командам запрещено выпускать футболистов на матчи, иначе ФИФА применит санкции. Наказание связано с тем, что клубы лиги отказались отпускать бразильских игроков в сборную.

Запрет коснется 8 игроков из 5 клубов АПЛ – , , , «Челси» и «Лидса». Клубы уже были проинформированы ФИФА об этом решении.

Данная мера среди прочих коснулась Фабиньо, Алиссона, (все – «Ливерпуль»), Рафиньи Диаса («Лидс»), Тиаго Силвы («Челси»), Фреда («МЮ»).

Примечательно, что у CBF не было претензий к «Эвертону», который не отпустил в сборную Ришарлисона, так как он принял участие в Олимпиаде-2020.

ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» до 14 сентября. Они пропустят матчи с «Челси» и «Ахматом» («Р-Спорт»)