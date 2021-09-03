«Зенит» предлагал ЦСКА за Влашича 20 млн евро, Ерохина и еще одного российского игрока («Чемпионат»)

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«Зенит» этим летом пытался подписать хавбека Николу Влашича из ЦСКА.

Петербуржцы предложили за хорвата 20 млн евро, полузащитника Александра Ерохина и еще одного российского игрока, утверждает «Чемпионат».

«Армейцы» сами вышли на «Зенит» с предложением купить полузащитника.

Питерский клуб, который по-прежнему был заинтересован в Николе, сделал вот такое предложение, но переговоры сорвались на финальной стадии сделки», – сообщил знакомый с ситуацией источник.

31 августа Влашич перешел в «Вест Хэм», подписав с лондонским клубом контракт на 5 лет.

Со статистикой 23-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

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