«Зенит» предлагал ЦСКА за Влашича 20 млн евро, Ерохина и еще одного российского игрока («Чемпионат»)

этим летом пытался подписать хавбека из .

Петербуржцы предложили за хорвата 20 млн евро, полузащитника и еще одного российского игрока, утверждает «Чемпионат».

«Армейцы» сами вышли на «Зенит» с предложением купить полузащитника.

Питерский клуб, который по-прежнему был заинтересован в Николе, сделал вот такое предложение, но переговоры сорвались на финальной стадии сделки», – сообщил знакомый с ситуацией источник.

31 августа Влашич перешел в , подписав с лондонским клубом контракт на 5 лет.

Со статистикой 23-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.