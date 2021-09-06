«Лучше не иметь представителя от России, чем человека, который нарушает все нормы». Винер отозвала кандидатуру Кузьминой на пост главы техкома FIG

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила, что россиянка Наталья Кузьмина не примет участия в выборах главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG).

На данный момент Кузьмина возглавляет комитет, однако с 5 по 7 ноября в Анталье пройдут новые выборы на ее должность.

«Мы ее выдвинули, но теперь отзываем. Замены тоже не будет.

Лучше вообще не иметь представителя от России, чем человека, который нарушает все нормы и правила», – заявила Винер-Усманова.

Ранее технический комитет, возглавляемый Кузьминой, заявил, что не нашел судейских нарушений во время соревнований на Олимпиаде в Токио.

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