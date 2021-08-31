Макрон, Месси и Неймар постараются повлиять на решение Мбаппе о контракте с «ПСЖ». Французу предложат соглашение на 2 года

«ПСЖ» намерен предпринять серьезные усилия, чтобы убедить нападающего подписать новый контракт с клубом.

Парижане предложили форварду соглашение с зарплатой в 25 миллионов евро в год, но получили отказ. Больше попыток договориться с Мбаппе по новому контракту «ПСЖ» не предпринимал.

По данным Marca, в октябре парижане предложат Мбаппе контракт сроком на 2 года с более высокой зарплатой, чем в предыдущем варианте соглашения.

Кроме того, на решение Мбаппе попытаются повлиять и . Килиану нравится мысль о совместной игре с латиноамериканцами за .

Более того, на Мбаппе попытается повлиять президент Франции Эммануэль Макрон. По данным источника, французский нападающий получал личные сообщения от политика. Не исключено, что Макрон вновь выйдет на связь с Мбаппе.

Также «ПСЖ» намерен предложить Мбаппе поддержку в развитии его личных проектов.