Макрон, Месси и Неймар постараются повлиять на решение Мбаппе о контракте с «ПСЖ». Французу предложат соглашение на 2 года

«ПСЖ» намерен предпринять серьезные усилия, чтобы убедить нападающего Килиана Мбаппе подписать новый контракт с клубом.
Парижане предложили форварду соглашение с зарплатой в 25 миллионов евро в год, но получили отказ. Больше попыток договориться с Мбаппе по новому контракту «ПСЖ» не предпринимал.
По данным Marca, в октябре парижане предложат Мбаппе контракт сроком на 2 года с более высокой зарплатой, чем в предыдущем варианте соглашения.
Кроме того, на решение Мбаппе попытаются повлиять Лионель Месси и Неймар. Килиану нравится мысль о совместной игре с латиноамериканцами за «ПСЖ».
Более того, на Мбаппе попытается повлиять президент Франции Эммануэль Макрон. По данным источника, французский нападающий получал личные сообщения от политика. Не исключено, что Макрон вновь выйдет на связь с Мбаппе.
Также «ПСЖ» намерен предложить Мбаппе поддержку в развитии его личных проектов.