Агент Азмуна предложил «Милану» бесплатно подписать форварда летом 2022-го. Сердар решил уйти из-за нежелания «Зенита» его продавать

Нападающий Сердар Азмун может бесплатно уйти из летом 2022 года.

По данным Calciomercato.com, агент , представляющий интересы форварда, предложил «Милану» подписать Сердара на правах свободного агента следующим летом.

Итальянский клуб оценит кандидатуру Азмуна в ближайшее время. На данный моменте в интересе к иранцу нет ничего конкретного, но ситуация может измениться в ближайшие несколько недель.

Отмечается, что Азмун решил уйти из «Зенита» бесплатно. Одна из причин – нежелание клуба рассматривать предложения, которые поступили по ходу летнего трансферного окна (серьезный интерес к игроку проявляли «Рома» и «Байер»).

В этом сезоне футболист забил 5 голов в 6 матчах. Его полную статистику можно найти по этой ссылке.