Агент Азмуна предложил «Милану» бесплатно подписать форварда летом 2022-го. Сердар решил уйти из-за нежелания «Зенита» его продавать

Нападающий Сердар Азмун может бесплатно уйти из «Зенита» летом 2022 года.
По данным Calciomercato.com, агент Фали Рамадани, представляющий интересы форварда, предложил «Милану» подписать Сердара на правах свободного агента следующим летом.
Итальянский клуб оценит кандидатуру Азмуна в ближайшее время. На данный моменте в интересе «Милана» к иранцу нет ничего конкретного, но ситуация может измениться в ближайшие несколько недель.
Отмечается, что Азмун решил уйти из «Зенита» бесплатно. Одна из причин – нежелание клуба рассматривать предложения, которые поступили по ходу летнего трансферного окна (серьезный интерес к игроку проявляли «Рома» и «Байер»).
В этом сезоне РПЛ футболист забил 5 голов в 6 матчах. Его полную статистику можно найти по этой ссылке.