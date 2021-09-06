Квалификация ЧМ-2022. Италия примет Литву, Англия в гостях у Польши, Германия против Исландии

В рамках отбора ЧМ-2022 сборная Италии играет дома с Литвой, Англия встречается на выезде с Польшей, Германия – с Исландией, Испания – с Косово.
- Дата проведения
- 8 сентября, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
- Дата проведения
- 8 сентября, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 8 сентября, 21.45, «Arena Kombëtare»
- Дата проведения
- 8 сентября, 21.45, «Пушкаш Арена»
- Дата проведения
- 8 сентября, 21.45, «стадион Фадиля Вокрри»
- Дата проведения
- 8 сентября, 21.45, «Кардифф Сити Стэдиум»
- Дата проведения
- 8 сентября, 21.45, «Национальный стадион»
- Дата проведения
- 8 сентября, 21.45, «Филипп II»
- Дата проведения
- 8 сентября, 21.45, «Спирос Луис»
- Дата проведения
- 8 сентября, 21.45, «Виндзор Парк»
- Дата проведения
- 8 сентября, 21.45, «стадион Центральный Казань»
- Дата проведения
- 8 сентября, 21.45, «Лаугардалсвеллур»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.