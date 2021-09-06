Квалификация ЧМ-2022. Италия примет Литву, Англия в гостях у Польши, Германия против Исландии

В рамках отбора ЧМ-2022 сборная Италии играет дома с Литвой, Англия встречается на выезде с Польшей, Германия – с Исландией, Испания – с Косово.

Квалификация ЧМ-2022

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации ЧМ-2022

Статистика квалификации ЧМ-2022