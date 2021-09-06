Квалификация ЧМ-2022. Италия примет Литву, Англия в гостях у Польши, Германия против Исландии

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В рамках отбора ЧМ-2022 сборная Италии играет дома с Литвой, Англия встречается на выезде с Польшей, Германия – с Исландией, Испания – с Косово.

Квалификация ЧМ-2022

Армения – Лихтенштейн
Дата проведения
8 сентября, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
превью матча онлайн статистика

 

Италия – Литва
Дата проведения
8 сентября, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика

 

Албания – Сан-Марино
Дата проведения
8 сентября, 21.45, «Arena Kombëtare»
превью матча онлайн статистика

 

Венгрия – Андорра
Дата проведения
8 сентября, 21.45, «Пушкаш Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Косово – Испания
Дата проведения
8 сентября, 21.45, «стадион Фадиля Вокрри»
превью матча онлайн статистика

 

Уэльс – Эстония
Дата проведения
8 сентября, 21.45, «Кардифф Сити Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Польша – Англия
Дата проведения
8 сентября, 21.45, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Северная Македония – Румыния
Дата проведения
8 сентября, 21.45, «Филипп II»
превью матча онлайн статистика

 

Греция – Швеция
Дата проведения
8 сентября, 21.45, «Спирос Луис»
превью матча онлайн статистика

 

Северная Ирландия – Швейцария
Дата проведения
8 сентября, 21.45, «Виндзор Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Беларусь – Бельгия
Дата проведения
8 сентября, 21.45, «стадион Центральный Казань»
превью матча онлайн статистика

 

Исландия – Германия
Дата проведения
8 сентября, 21.45, «Лаугардалсвеллур»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации ЧМ-2022

Статистика квалификации ЧМ-2022

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