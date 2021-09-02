Россия обыграла Кипр и возглавила группу, драка фанатов «Зенита» и «Спартака», ничья Украины и Франции и другие новости утра

1. В 5-м туре квалификации ЧМ-2022 Россия обыграла Кипр на выезде (2:0) благодаря голам Ерохина и Жемалетдинова после пасов Смолова. Первая победа Валерия Карпина во главе сборной позволила команде выйти на первое место в группе. Хорватия переиграла Словакию (1:0), Словения – Мальту (1:0).

2. В КХЛ «Ак Барс» проиграл «Куньлуню» (3:4) в Казани, ведя 3:0 после 1-го периода. СКА выиграл у «Локомотива» (4:3 Б), ЦСКА победил рижское «Динамо» (3:2), «Авангард» был сильнее «Адмирала» (4:3 Б) и другие результаты дня.

3. Главный тренер «Спартака» Руй Витория сохраняет полную поддержку со стороны руководства клуба. В субботу португалец долго общался с Леонидом Федуном, «обсуждались текущие дела в команде и пути выхода из сложной ситуации».

4. Франция и Украина сыграли вничью (1:1). У Украины 5 ничьих в 5 турах и третье место в таблице. Нидерланды разгромили Черногорию (4:0), Казахстан уступил Финляндии (0:1), Холанд снова забил за Норвегию и другие результаты 5-го тура квалификации ЧМ-2022.

5. US Open. В 3-м круге Аслан Карацев проиграл 20-летнему Дженсону Бруксби, Новак Джокович прошел Кеи Нисикори.

У женщин Анастасия Павлюченкова выиграла у Варвары Грачевой и вышла в 1/8 финала.

6. Украинский паралимпиец Цветов снова отказался от совместного фото с российскими легкоатлетами на пьедестале Игр-2020.

7. Видеосервис START, «Газпром-Медиа» и Okko поучаствуют в тендере на медиаправа РПЛ, который пройдет до конца сентября.

8. Ферстаппен взял поул в квалификации Гран-при Нидерландов, Хэмилтон – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин – 20-й.

9. Фанаты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку в Твери. Сообщают, что пострадал один участник потасовки, а в полицию доставили 11 человек.

10. Крупнейшая ЛГБТ-организация Италии хочет встретиться c Брекало из «Торино». Хорватский хавбек отказывался носить радужную повязку из-за христианских убеждений.

11. На чемпионате Европы по волейболу мужская сборная России на тай-брейке обыграла Нидерланды (3-2). На женском турнире Италия победила Сербию в матче за золото, Турция взяла бронзу.

12. Цифра дня. Трансфер Неймара обошелся «ПСЖ» в 489 млн евро с учетом зарплаты и бонусов.

13. Трансферные новости. ЦСКА предлагал «Зениту» купить Влашича за 35 млн евро этим летом, петербуржцы отказались. Кессиэ отклонил контракт от «Милана» на 6,5 млн евро и просит 8+2 млн, «Ливерпуль» и «ПСЖ» хотят подписать его бесплатно в 2022-м. 19-летний защитник ЦСКА Карпов может уйти в болгарскую «Славию» в аренду. Фалькао перешел в «Райо Вальекано». «Локомотив» предлагал 10 млн евро за 18-летнего Биука, «Ман Сити» – 12,5 млн, но «Хайдук» не отпустил хавбека.

14. Вероника Жилина из академии Плющенко выиграла этап Гран-при среди юниоров, Муравьева – 2-я, Петросян – 3-я. Кагановская и Ангелопол – на 2-м месте в танцах на льду, Тютюнина и Шустицкий – на 3-м.

15. У России на Паралимпиаде-2020 золото в легкой атлетике, стрельбе из лука и серебро в волейболе. Китай досрочно выиграл медальный зачет, Россия на 3-м месте со 117 наградами.

16. РФС направил претензию главе «Сбербанка» Герману Грефу из-за несанкционированного использования бренда сборной России.

Цитаты дня:

Георгий Черданцев: «Сборная России по-прежнему медленная, инертная и пассивная. Нового настроения и другого подхода к футболу пока не видно»

Александр Емельяненко про Тактарова: «Старый мудак и маразматик, потерявший инстинкты самосохранения»

Карпин про 2:0 с Кипром: «Результат приемлемый. А игра не порадовала, мягко говоря»

Никита Мазепин: «Шумахер целенаправленно запорол мою попытку в квалификации»

«Не игра, а ужас! Просто катастрофа». Генич о победе России над Кипром

Захарян о «Зените»: «Нет, я в Европу хочу на 100 процентов»