Крупнейшая ЛГБТ-организация Италии хочет встретиться c Брекало из «Торино». Он отказывался носить радужную повязку из-за христианских убеждений

Марко Арлати, секретарь крупнейшей ЛГБТ-организации Италии Arcigay, рассказал о влиянии перехода хавбека из в на планы организации.

Брекало в 2018 году отказался надевать на матч «волков» так называемую радужную повязку в поддержку прав гомосексуальных меньшинств. Он мотивировал это тем, что данный поступок противоречит его христианским убеждениям.

«Мы хотим в октябре перезапустить проект «Италия играет против гомофобии», и трансфер Брекало в Серию А – это лучшая возможность продвигать разнообразие в футбол, где данная тема по-прежнему остается табуированной, несмотря на различные меры.

Мы готовы встретиться с Брекало, тренером и менеджерами «Торино». Я не думаю, что Йосип гомофоб или намерен придерживаться радикальных позиций. Его католическое воспитание просто не было основано на понимании и одобрении разнообразия. Некоторые ценности не соответствуют тому, что на самом деле происходит сегодня, и спорт – это проводник проблем с правами человека», – заявил Арлати.