Кессиэ отклонил контракт от «Милана» на 6,5 млн евро и просит 8+2 млн. «Ливерпуль» и «ПСЖ» хотят подписать его бесплатно в 2022-м

Полузащитник Франк Кессиэ может покинуть «Милан».
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, хавбек отверг предложение клуба о продлении контракта.
«Россонери» собирались платить ему 6,5 млн евро в год, Кессиэ же хочет получать 8 млн евро и еще 2 млн в качестве бонусов – столько ему готов предложить «ПСЖ».
Также в подписании игрока заинтересованы «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Контракт Кессиэ рассчитан до лета 2022 года. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.