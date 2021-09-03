Кессиэ отклонил контракт от «Милана» на 6,5 млн евро и просит 8+2 млн. «Ливерпуль» и «ПСЖ» хотят подписать его бесплатно в 2022-м

Полузащитник Франк Кессиэ может покинуть .

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, хавбек отверг предложение клуба о продлении контракта.

«Россонери» собирались платить ему 6,5 млн евро в год, Кессиэ же хочет получать 8 млн евро и еще 2 млн в качестве бонусов – столько ему готов предложить .

Также в подписании игрока заинтересованы и .

Контракт Кессиэ рассчитан до лета 2022 года. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.