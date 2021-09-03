КХЛ. ЦСКА примет рижское «Динамо», «Локомотив» против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Куньлунем»

В регулярном чемпионате КХЛ ЦСКА примет рижское «Динамо», «Локомотив» будет противостоять СКА, «Ак Барс» сыграет с «Куньлунем».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 сентября, 14.30, «Arena CSKA»
- Дата проведения
- 4 сентября, 17.00, «Большой»
- Дата проведения
- 4 сентября, 17.00, «ДС Мегаспорт»
- Дата проведения
- 4 сентября, 17.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 4 сентября, 17.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 4 сентября, 17.00, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 4 сентября, 17.00, «Балашиха-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.