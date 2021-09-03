КХЛ. ЦСКА примет рижское «Динамо», «Локомотив» против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Куньлунем»

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В регулярном чемпионате КХЛ ЦСКА примет рижское «Динамо», «Локомотив» будет противостоять СКА, «Ак Барс» сыграет с «Куньлунем»

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – Динамо Рига
Дата проведения
4 сентября, 14.30, «Arena CSKA»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Витязь
Дата проведения
4 сентября, 17.00, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – Амур
Дата проведения
4 сентября, 17.00, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Йокерит
Дата проведения
4 сентября, 17.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – СКА
Дата проведения
4 сентября, 17.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Ак Барс – Куньлунь
Дата проведения
4 сентября, 17.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Авангард – Адмирал
Дата проведения
4 сентября, 17.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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