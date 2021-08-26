«Спартак»: «Руководство поддерживает Виторию. Сегодня Руй обсуждал с Федуном пути выхода из сложной ситуации»

Главный тренер сохраняет полную поддержку со стороны руководства клуба, сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

«А разве кто-то в клубе говорил, что Руй уходит? Он пользуется полной поддержкой руководства.

Сегодня, например, Витория долго общался с и , обсуждались текущие дела в команде и пути выхода из сложной ситуации», – сказал Зеленов.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице , набрав 7 очков в 6 стартовых матчах турнира.