«Спартак»: «Руководство поддерживает Виторию. Сегодня Руй обсуждал с Федуном пути выхода из сложной ситуации»

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Главный тренер «Спартака» Руй Витория сохраняет полную поддержку со стороны руководства клуба, сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

«А разве кто-то в клубе говорил, что Руй уходит? Он пользуется полной поддержкой руководства.

Сегодня, например, Витория долго общался с Леонидом Федуном и Евгением Мележиковым, обсуждались текущие дела в команде и пути выхода из сложной ситуации», – сказал Зеленов.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков в 6 стартовых матчах турнира.

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