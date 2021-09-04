«Ак Барс» проиграл «Куньлуню» (3:4) в Казани, ведя 3:0 после 1-го периода

Теги Ак Барс Дмитрий Квартальнов КХЛ Брэндон Йип Айван Занатта Куньлунь Ред Стар Люк Локхарт Спенсер Фу Алекс Рич Хоккей

«Куньлунь» одержал волевую победу над «Ак Барсом» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Команда тренера Дмитрия Квартальнова вела со счетом 3:0 после первого периода.

Однако после этого забивали только игроки китайского клуба – на их счету четыре безответные шайбы.

На 22-й минуте один гол отыграл Брэндон Йип, на 32-й минуте вторую шайбу забросил Спенсер Фу.

На отметке 41:25 Алекс Рич сравнял счет в матче, а на 50:55 победный гол забил нападающий «Куньлуня» Люк Локхарт.

Итоговый счет по броскам – 47:21 в пользу казанцев. Китайская команда под руководством Айвана Занатты одержала первую победу в сезоне.

Ак Барс – Куньлунь 3:4 (3:0, 0:2, 0:2)
Дата проведения
4 сентября, 17.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Линдхольм (Панюков, Уил)
2:0 – 10 Коваленко (Воронков, Рукавишников)
3:0 – 17 Панюков (Юдин, Уил)
3:1 – 21 Йип (Николлс)
3:2 – 31 Фу (Фрэм)
3:3 – 41 Рич (Верек)
3:4 – 50 Локхарт (Фрэм, Фу)

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