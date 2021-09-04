«Ак Барс» проиграл «Куньлуню» (3:4) в Казани, ведя 3:0 после 1-го периода

одержал волевую победу над (4:3) в матче регулярного чемпионата .

Команда тренера вела со счетом 3:0 после первого периода.

Однако после этого забивали только игроки китайского клуба – на их счету четыре безответные шайбы.

На 22-й минуте один гол отыграл , на 32-й минуте вторую шайбу забросил Спенсер Фу.

На отметке 41:25 Алекс Рич сравнял счет в матче, а на 50:55 победный гол забил нападающий «Куньлуня» .

Итоговый счет по броскам – 47:21 в пользу казанцев. Китайская команда под руководством Айвана Занатты одержала первую победу в сезоне.