Чемпионат Европы по волейболу-2021. Россия сыграет с Нидерландами, Сербия против Польши, другие матчи

Сегодня пройдут очередные матчи группового этапа чемпионата Европы по волейболу. Сборная России встретится с Нидерландами.

Чемпионат Европы по волейболу

Мужчины

Группа C

Тампере, Финляндия

Испания – Финляндия – 14.00





Нидерланды – Россия – 17.30





Положение в группе: Нидерланды – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Турция – 2-0 (6), Финляндия – 1-0 (3), Россия – 0-1 (0), Испания – 0-2 (0), Северная Македония – 0-2 (0).

Группа А

Краков, Польша

Бельгия – Греция – 18.30





Сербия – Польша – 21.30





Положение в группе: Сербия – 2-0 (6), Польша – 1-0 (3), Португалия – 1-1 (2), Украина – 1-1 (2), Греция – 0-1 (1), Бельгия – 0-2 (0).

Группа B

Чехия, Острава

Черногория – Словения – 17.00





Беларусь – Чехия – 20.00





Положение в группе: Болгария – 1-0 (3), Италия – 1-0 (3), Чехия – 1-0 (3), Словения – 0-1 (0), Беларусь – 0-1 (0), Черногория – 0-1 (0).

Группа D

Таллин, Эстония

Словакия – Эстония – 16.00





Хорватия – Латвия – 19.00





Положение в группе: Франция – 1-0 (3), Германия – 1-0 (3), Латвия – 1-0 (3), Словакия – 0-1 (0), Эстония – 0-1 (0), Хорватия – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.