US Open. 3-й круг. Андрееску играет с Миннен, Павлюченкова встретится с Грачевой, Швентек – с Контавейт, Плишкова – с Томлянович

В шестой день US Open состоится российское дерби между Анастасией Павлюченковой и Варварой Грачевой.
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US Open
Нью-Йорк, США
30 августа – 12 сентября 2021
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
- Дата проведения
- 5 сентября, 04.00
- Дата проведения
- 4 сентября, 18.05
- Дата проведения
- 4 сентября, 19.00
- Дата проведения
- 4 сентября, 19.30
- Дата проведения
- 4 сентября, 20.00
- Дата проведения
- 4 сентября, 21.00
- Дата проведения
- 4 сентября, 22.00
- Дата проведения
- 5 сентября, 02.00