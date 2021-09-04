US Open. 3-й круг. Андрееску играет с Миннен, Павлюченкова встретится с Грачевой, Швентек – с Контавейт, Плишкова – с Томлянович

Теги US Open результаты Анастасия Павлюченкова WTA Петра Квитова Каролина Плишкова Эшли Барти Белинда Бенчич Бьянка Андрееску Ига Швентек Варвара Грачева Теннис

В шестой день US Open состоится российское дерби между Анастасией Павлюченковой и Варварой Грачевой.

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US Open

Нью-Йорк, США

30 августа – 12 сентября 2021

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Варвара Грачева (Россия) Анастасия Павлюченкова (Россия)
Дата проведения
5 сентября, 04.00
Онлайн матча

 

Грет Миннен (Бельгия) Бьянка Андрееску (Канада)
1:1
Дата проведения
4 сентября, 18.05
Онлайн матча

 

Петра Квитова (Чехия) Мария Саккари (Греция)
Дата проведения
4 сентября, 19.00
Онлайн матча

 

Белинда Бенчич (Швейцария) Джессика Пегула (США)
Дата проведения
4 сентября, 19.30
Онлайн матча

 

Анетт Контавейт (Эстония) Ига Швентек (Польша)
Дата проведения
4 сентября, 20.00
Онлайн матча

 

Сара Соррибес-Тормо (Испания) Эмма Радукану (Великобритания)
Дата проведения
4 сентября, 21.00
Онлайн матча

 

Каролина Плишкова (Чехия) Айла Томлянович (Австралия)
Дата проведения
4 сентября, 22.00
Онлайн матча

 

Эшли Барти (Австралия) Шелби Роджерс (США)
Дата проведения
5 сентября, 02.00
Онлайн матча

 

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