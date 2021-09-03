Квалификация ЧМ-2022. Украина против Франции, Нидерланды принимают Черногорию, Казахстан уступил Финляндии

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В рамках отбора ЧМ-2022 сборная Украины принимает Францию, Нидерланды противостоят Черногории, Казахстан проиграл Финляндии (0:1) на выезде.

Квалификация ЧМ-2022

Финляндия – Казахстан 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
4 сентября, 16.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 60 Похьянпало.
ФинляндияГрадецки, Араюури, Уронен, О`Шонесси, Алхо, Тэйлор (Кайринен, 78), Шюллер (Спарв, 90), Валакари (Ниссиля, 78), Вяйсянен, Похьянпало (Йенсен, 80), Пукки (Форсс, 90).
КазахстанШацкий, Ерланов, Марочкин, Алип, Тайкенов (Куат, 72), Вороговский, Оразов (Тагыберген, 63), Тапалов, Жуков (Жарынбетов, 81), Аймбетов (Шушеначев, 72), Таттыбаев (Васильев, 63).
Предупреждения:
Оразов (62), Алхо (64), Ерланов (75), Жарынбетов (90).

 

Латвия – Норвегия 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
4 сентября, 19.00, «Даугава»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 20, пенальти Холанд, 0:2 – 66 Эльюнусси.
ЛатвияШтейнбор (Озолс, 43), Юрковскис, Тарасов, Дубра, Цыганик (Кроллис, 75), Карклиньш (Зюзин, 70), Камеш (Федоров, 75), Икауниекс, Эмсис, Гутковский (Улдрикис, 70), Савальниекс.
НорвегияХансен, Страннберг, Айер, Педерсен, Мелинг, Норманн (Берг, 60), Эльюнусси (Дэли, 77), Торстведт (Серлот, 60), Торсбю, Эдегор (Хеуге, 88), Холанд (Кинг, 88).
Предупреждения:
Гутковский (62), Федоров (90).

 

Сербия – Люксембург 4:1 (2:0, 2:1)
Дата проведения
4 сентября, 19.00, «Райко Митич»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 22 Митрович, 2:0 – 35 Митрович, 2:1 – 77 Тилль, 3:1 – 81, автогол Шано, 4:1 – 90 Миленкович.
СербияРайкович, Настасич (Велькович, 84), Миленкович, Павлович, Лазович (Влахович, 70), Гудель, Костич, Милинкович-Савич, Лукич (Радонич, 70), Тадич (Максимович, 90), Митрович (Йович, 84).
ЛюксембургМорис, Карлсон, Махмутович (Тилль, 46), Янс, Пинту, Баррейро, Мартинс Перейра, Синани (Девилль, 90), Тилль (Боржес Саншес, 90), Родригеш, Шано (Скендерович, 90).
Предупреждения:
Мартинс Перейра (34), Тадич (44), Родригеш (79).
Удаление:
Родригеш (90).

 

Ирландия – Азербайджан 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
4 сентября, 19.00, «Авива-Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 45 Махмудов, 1:1 – 87 Даффи.
ИрландияБазуну, Коулмэн, Иган, Даффи, Доэрти (Коллинз, 80), Каллен (Браун, 87), Макклейн, Моламби (Хурихэйн, 63), Пэрротт (Робинсон, 63), Ида, Коннолли (Хорган, 46).
АзербайджанМагомедалиев, Кривоцюк, Хагверди, Медведев (Гусейнов, 70), Байрамов (Салахлы, 70), Махмудов, Бадалов, Алескеров (Ахмедзаде, 71), Гараев, Озобич (Нуриев, 80), Эмрели (Шейдаев, 79).
Предупреждения:
Моламби (56), Кривоцюк (67), Махмудов (87), Браун (90).

 

Нидерланды – Черногория 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
4 сентября, 21.45, «Филипс Стадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 38, пенальти Депай, 2:0 – 62 Депай.
НидерландыБейло, де Врей, де Лигт, Маласиа, Думфрис, де Йонг, Вейналдум, Бергейс, Классен, Гакпо, Депай.
ЧерногорияШаркич, Марушич (Раичкович, 63), Радунович, Вешович (Вукчевич, 52), Лагатор, Божович (Хакшабанович, 63), Осмайич, Савич (Симич, 46), Шчекич, Томашевич, Мугоша.
Предупреждения:
Савич (20), Лагатор (36).

 

Гибралтар – Турция 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
4 сентября, 21.45, «Виктория Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 54 Дервишоглу.
ГибралтарКулинг, Уайзмэн, Муэли, Чиполина, Валарино, Ронан, Сарджент, Де Барр, Торилла, Бритто (Понс, 34), Эрнандес.
ТурцияЧакыр, Челик (Чалханоглу, 46), Айхан, Мюльдюр, Сеюнджю, Языджи, Караджа, Кекчю, Антальялы (Караман, 46), Актюркоглу, Унал (Дервишоглу, 46).
Предупреждения:
Бритто (2), Кекчю (17), Де Барр (37).

 

Шотландия – Молдова 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
4 сентября, 21.45, «Хэмпден Парк»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 14 Дайкс.
ШотландияГордон, Робертсон, Хендри, Тирни, Паттерсон, Гилмор, Кристи, Макгинн (Макгрегор, 65), Хэнли, Нисбет, Дайкс.
МолдоваАврам, Рябчук, Армаш, Потырнике, Жардан, Гынсарь, Раца, Гечев (Дрос, 46), Ионицэ, Болохан, Плэтикэ.

 

Израиль – Австрия 3:2 (второй тайм)
Дата проведения
4 сентября, 21.45, «Самми Офер»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Соломон, 2:0 – 20 Даббур, 3:0 – 33 Захави, 3:1 – 42 Баумгартнер, 3:2 – 55 Арнаутович.
ИзраильМарциано, Дгани, Эльхамед, Даса, Тиби (Глазер, 46), Битон, Менахем, Натхо (Абу-Фани, 57), Соломон, Даббур (Вейсман, 57), Захави.
АвстрияБахманн, Алаба, Хинтереггер, Драгович (Шауб, 46), Мвене, Лаймер, Шопф, Баумгартнер, Гриллич, Пош, Арнаутович.
Предупреждение:
Эльхамед (45).

 

Фарерские о-ва – Дания 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
4 сентября, 21.45, «Торсвеллур»
превью матча онлайн статистика
Фарерские о-ваГестссон, Ватнхамар, Юнсен, Наттестад, Фэре, Ольсен, Ханссон, Ольсен, Ватнхамар, Эдмундссон, Соренсен.
ДанияШмейхель, Кристенсен (Мэле, 46), Нельссон, Кристенсен, Ларсен, Кристиансен, Нергор, Йенсен, Бруун Ларсен (Дамсгор, 53), Винд, Дарами (Ольсен, 46).
Предупреждения:
Дарами (41), Гестссон (51), Юнсен (60).

 

Украина – Франция 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
4 сентября, 21.45, «НСК Олимпийский»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 44 Шапаренко, 1:1 – 50 Марсьяль.
УкраинаПятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик, Ярмоленко, Шапаренко, Цыганков, Степаненко, Забарный, Яремчук.
ФранцияЛьорис, Зума, Дюбуа, Кимпембе, Динь, Рабьо, Тчуамени, Погба, Коман, Гризманн, Марсьяль.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации ЧМ-2022

Статистика квалификации ЧМ-2022

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