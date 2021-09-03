Квалификация ЧМ-2022. Украина против Франции, Нидерланды принимают Черногорию, Казахстан уступил Финляндии

В рамках отбора ЧМ-2022 сборная Украины принимает Францию, Нидерланды противостоят Черногории, Казахстан проиграл Финляндии (0:1) на выезде.
- Дата проведения
- 4 сентября, 16.00, «Олимпийский стадион»
- Гол:
- 1:0 – 60 Похьянпало.
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Финляндия –
Градецки, Араюури, Уронен, О`Шонесси, Алхо, Тэйлор (Кайринен, 78), Шюллер (Спарв, 90), Валакари (Ниссиля, 78), Вяйсянен, Похьянпало (Йенсен, 80), Пукки (Форсс, 90).
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Казахстан –
Шацкий, Ерланов, Марочкин, Алип, Тайкенов (Куат, 72), Вороговский, Оразов (Тагыберген, 63), Тапалов, Жуков (Жарынбетов, 81), Аймбетов (Шушеначев, 72), Таттыбаев (Васильев, 63).
- Предупреждения:
- Оразов (62), Алхо (64), Ерланов (75), Жарынбетов (90).
- Дата проведения
- 4 сентября, 19.00, «Даугава»
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Латвия –
Штейнбор (Озолс, 43), Юрковскис, Тарасов, Дубра, Цыганик (Кроллис, 75), Карклиньш (Зюзин, 70), Камеш (Федоров, 75), Икауниекс, Эмсис, Гутковский (Улдрикис, 70), Савальниекс.
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Норвегия –
Хансен, Страннберг, Айер, Педерсен, Мелинг, Норманн (Берг, 60), Эльюнусси (Дэли, 77), Торстведт (Серлот, 60), Торсбю, Эдегор (Хеуге, 88), Холанд (Кинг, 88).
- Предупреждения:
- Гутковский (62), Федоров (90).
- Дата проведения
- 4 сентября, 19.00, «Райко Митич»
- Голы:
- 1:0 – 22 Митрович, 2:0 – 35 Митрович, 2:1 – 77 Тилль, 3:1 – 81, автогол Шано, 4:1 – 90 Миленкович.
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Сербия –
Райкович, Настасич (Велькович, 84), Миленкович, Павлович, Лазович (Влахович, 70), Гудель, Костич, Милинкович-Савич, Лукич (Радонич, 70), Тадич (Максимович, 90), Митрович (Йович, 84).
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Люксембург –
Морис, Карлсон, Махмутович (Тилль, 46), Янс, Пинту, Баррейро, Мартинс Перейра, Синани (Девилль, 90), Тилль (Боржес Саншес, 90), Родригеш, Шано (Скендерович, 90).
- Предупреждения:
- Мартинс Перейра (34), Тадич (44), Родригеш (79).
- Удаление:
- Родригеш (90).
- Дата проведения
- 4 сентября, 19.00, «Авива-Стэдиум»
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Ирландия –
Базуну, Коулмэн, Иган, Даффи, Доэрти (Коллинз, 80), Каллен (Браун, 87), Макклейн, Моламби (Хурихэйн, 63), Пэрротт (Робинсон, 63), Ида, Коннолли (Хорган, 46).
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Азербайджан –
Магомедалиев, Кривоцюк, Хагверди, Медведев (Гусейнов, 70), Байрамов (Салахлы, 70), Махмудов, Бадалов, Алескеров (Ахмедзаде, 71), Гараев, Озобич (Нуриев, 80), Эмрели (Шейдаев, 79).
- Дата проведения
- 4 сентября, 21.45, «Филипс Стадион»
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Нидерланды –
Бейло, де Врей, де Лигт, Маласиа, Думфрис, де Йонг, Вейналдум, Бергейс, Классен, Гакпо, Депай.
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Черногория –
Шаркич, Марушич (Раичкович, 63), Радунович, Вешович (Вукчевич, 52), Лагатор, Божович (Хакшабанович, 63), Осмайич, Савич (Симич, 46), Шчекич, Томашевич, Мугоша.
- Дата проведения
- 4 сентября, 21.45, «Виктория Стэдиум»
- Гол:
- 0:1 – 54 Дервишоглу.
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Гибралтар –
Кулинг, Уайзмэн, Муэли, Чиполина, Валарино, Ронан, Сарджент, Де Барр, Торилла, Бритто (Понс, 34), Эрнандес.
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Турция –
Чакыр, Челик (Чалханоглу, 46), Айхан, Мюльдюр, Сеюнджю, Языджи, Караджа, Кекчю, Антальялы (Караман, 46), Актюркоглу, Унал (Дервишоглу, 46).
- Дата проведения
- 4 сентября, 21.45, «Хэмпден Парк»
- Гол:
- 1:0 – 14 Дайкс.
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Шотландия –
Гордон, Робертсон, Хендри, Тирни, Паттерсон, Гилмор, Кристи, Макгинн (Макгрегор, 65), Хэнли, Нисбет, Дайкс.
- Дата проведения
- 4 сентября, 21.45, «Самми Офер»
- Голы:
- 1:0 – 5 Соломон, 2:0 – 20 Даббур, 3:0 – 33 Захави, 3:1 – 42 Баумгартнер, 3:2 – 55 Арнаутович.
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Израиль –
Марциано, Дгани, Эльхамед, Даса, Тиби (Глазер, 46), Битон, Менахем, Натхо (Абу-Фани, 57), Соломон, Даббур (Вейсман, 57), Захави.
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Австрия –
Бахманн, Алаба, Хинтереггер, Драгович (Шауб, 46), Мвене, Лаймер, Шопф, Баумгартнер, Гриллич, Пош, Арнаутович.
- Предупреждение:
- Эльхамед (45).
- Дата проведения
- 4 сентября, 21.45, «Торсвеллур»
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Фарерские о-ва –
Гестссон, Ватнхамар, Юнсен, Наттестад, Фэре, Ольсен, Ханссон, Ольсен, Ватнхамар, Эдмундссон, Соренсен.
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Дания –
Шмейхель, Кристенсен (Мэле, 46), Нельссон, Кристенсен, Ларсен, Кристиансен, Нергор, Йенсен, Бруун Ларсен (Дамсгор, 53), Винд, Дарами (Ольсен, 46).
- Дата проведения
- 4 сентября, 21.45, «НСК Олимпийский»
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Украина –
Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик, Ярмоленко, Шапаренко, Цыганков, Степаненко, Забарный, Яремчук.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.