Фанаты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку в Твери, сообщает телеграм-канал Baza.

По официальным данным, в драке пострадал лишь один человек.

Всего в полицию доставили 11 человек – тех, кто не успел убежать после потасовки.

Скриншоты: телеграм-канал Baza

Как сообщает телеграм-канал Mash на Мойке, болельщики «Зенита» приехали в город, чтобы поддержать «Зенит-2» в матче с «Тверью» (2:2) в 8-м туре Олимп-II дивизиона ФНЛ. Красно-белые приехали подраться.

Вражда «Спартака» и «Зенита» началась из-за ЦСКА и легендарного Щелчка. Арматура, угрозы, стрельба в воздух – было жутко