Россия лидирует в группе H, опережая Хорватию по забитым голам после 5 туров

лидирует в группе H в квалификации ЧМ-2020 по итогам 5 туров.

Россияне сегодня на выезде обыграли (2:0) и набрали 10 очков.

Хорватия одолела Словакию (1:0) в гостях и теперь имеет те же 10 баллов.

У россиян и хорватов одинаковая разница забитых и пропущенных голов – по «+4», однако команда Валерия Карпина сейчас выше в таблице благодаря тому, что Россия забила больше – 8 голов против 5 у .

занимает третье место с 7 очками. У Словакии – 6 баллов, у Мальты и Кипра – по 4.

Россия 7 сентября дома сыграет с Мальтой, Хорватия – со Словенией.

Первая победа Карпина в сборной: крепкий первый тайм с Кипром и тягучий второй – били реже соперника

Позади половина отбора на ЧМ. Какие у нас шансы?