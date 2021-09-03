Россия лидирует в группе H, опережая Хорватию по забитым голам после 5 туров

Теги Сборная России по футболу сборная Словакии по футболу Сборная Хорватии по футболу сборная Словении по футболу сборная Кипра по футболу сборная Мальты по футболу квалификация ЧМ-2022 Футбол

Сборная России лидирует в группе H в квалификации ЧМ-2020 по итогам 5 туров.

Россияне сегодня на выезде обыграли Кипр (2:0) и набрали 10 очков.

Хорватия одолела Словакию (1:0) в гостях и теперь имеет те же 10 баллов.

У россиян и хорватов одинаковая разница забитых и пропущенных голов – по «+4», однако команда Валерия Карпина сейчас выше в таблице благодаря тому, что Россия забила больше – 8 голов против 5 у Хорватии.

Словения занимает третье место с 7 очками. У Словакии – 6 баллов, у Мальты и Кипра – по 4.

Россия 7 сентября дома сыграет с Мальтой, Хорватия – со Словенией.

Первая победа Карпина в сборной: крепкий первый тайм с Кипром и тягучий второй – били реже соперника

Позади половина отбора на ЧМ. Какие у нас шансы?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья