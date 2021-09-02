Гран-при среди юниоров. Муравьева, Жилина, Петросян, Захарова выступают с произвольными программами

4 сентября на этапе Гран-при среди юниоров в Кошице девушки представят произвольные программы.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Кошице, Словакия

Юниорки

Произвольная программа

Начало – 14.20 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала и ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

Старт-лист

Четвертая разминка

16. Наргиз Сулейманова (Германия)

17. Ванеса Сельмекова (Словакия)

18. Миа Калин (США)

19. (Украина)

20. Кимми Репонд (Швейцария)

21. Вивьен Папп (Венгрия)

Пятая разминка

22. Ава Марие Циглер (США)

23. Чэ Ен Ким (Южная Корея)

24. Мария Захарова (Россия) – 18.07

25. (Россия) – 18.14

26. Вероника Жилина (Россия) – 18.21

27. Софья Муравьева (Россия) – 18.28

Положение после короткой программы

1. (Россия) – 72,52

2. (Россия) – 71,57

3. Аделия Петросян (Россия) – 69,30

4. Мария Захарова (Россия) – 69,04

5. Чэ Ен Ким (Южная Корея) – 65,17

6. Ава Марие Циглер (США) – 60,03

7. Вивьен Папп (Венгрия) – 54,69

8. Кимми Репонд (Швейцария) – 51,97

9. Анастасия Шаботова (Украина) – 51,21

10. Миа Калин (США) – 49,10