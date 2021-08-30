0:0 с Хорватией в дебюте Карпина, Роналду побил рекорд Даеи, «Авангард» взял Кубок Открытия, «Зенит» отозвал игроков из сборной Бразилии и другие новости

1. Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0) в первом матче по руководством Валерия Карпина. Параллельные игры сложились благоприятно, так что российская сборная по-прежнему идет на 2-м месте в группе H с 7 очками. У лидирующих хорватов столько же, у Словакии на балл меньше.

За национальную команду впервые сыграл Арсен Захарян – теперь он самый молодой полевой игрок сборной России в истории. Только Акинфеев дебютировал, будучи младше.

2. Криштиану Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную, сделав дубль в матче с Ирландией (впрочем, не обошлось и без конфуза). Теперь у него 111 мячей за Португалию. Кроме того, Роналду дал пощечину защитнику Ирландии О’Ши, откинувшему мяч перед пенальти португальцев. Санкций не последовало.

Результаты матчей квалификации ЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

3. «Авангард» победил ЦСКА (4:0) в матче за Кубок Открытия КХЛ. Таким образом, Сергей Федоров проиграл первый матч в роли главного тренера, а у ЦСКА – 5 поражений подряд в играх за Кубок Открытия.

4. Сандро Шварц признан лучшим тренером июля-августа в РПЛ, Смолов – лучшим игроком (у него 6 голов в 6 матчах). Среди голов выбрали мяч Алексея Ионова в ворота «Рубина».

5. Малком и Клаудиньо отпущены из сборной Бразилии по желанию «Зенита». Бразильская федерация подаст жалобу на клуб в ФИФА. «Зенит», впрочем, на этом не успокоился и хочет, чтобы УЕФА добился допуска на матч с «Челси» всех заявленных игроков. Из-за COVID-правил игру могут пропустить южноамериканские футболисты.

6. «Локомотив» купил вингера «Утрехта» Гирано Керка. Его анонсировали роликом из фильма «Стартрек».

Также москвичи арендовали у «Челси» плеймейкера Тино Анджорина с правом приоритетного выкупа.

«Рубин» арендовал Онугху у «Вайле» с правом выкупа. Форвард начинал сезон в «Крыльях». «Лион» подписал Джерома Боатенга до 2023 года.

Мирзов может уйти из «Спартака» до конца трансферного окна. «Локо» предлагает более 7 млн евро за Мостового, «Зенит» не хочет его продавать.

7. Женская сборная России по волейболу всухую уступила Италии в 1/4 финала чемпионата Европы.

8. 18-летний Ансу Фати получил 10-й номер в «Барселоне» после ухода Месси.

9. US Open. В 3-й день Даниил Медведев обыграл Доминика Кепфера, Андрей Рублев победил Педро Мартинеса. Стефанос Циципас вышел в 3-й круг, Каспер Рууд выбыл.

Дарья Касаткина победила серебряную медалистку Олимпиады Маркету Вондроушову, Екатерина Александрова уступила Камилле Рахимовой. Действующая чемпионка Наоми Осака должна была встретиться с Ольгой Данилович, но сербка снялась до начала матча.

10. РПЛ опубликовала расписание с 7-го по 10-й туры. Матчи 8-го тура «Рубин» – «Зенит» и ЦСКА – «Спартак» состоятся в понедельник, 20 сентября, по просьбе МВД в связи с организацией безопасности на выборах в Государственную Думу.

11. Защитник Дмитрий Чистяков получил травму в сборной России и вернется в «Зенит» для лечения. Его вызывали вместо травмированного Магкеева.

12. Серебряный призер Игр-2020 Дина Аверина готовится к чемпионату мира-2021 по художественной гимнастике. Ирина Винер-Усманова рассказала, что убедила сестер Авериных продолжить спортивную карьеру после Олимпиады в Токио.

13. На летней Паралимпиаде-2020 в Токио в 8-й медальный день российские спортсмены завоевали по три золота в плавании и легкой атлетике и одно – в велоспорте.

14. Бывший сотрудник канала журналист Нобель Арустамян может получить работу в РФС, сообщил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

15. Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен объявил о завершении карьеры в «Формуле-1» по окончании сезона.

16. На пост главного тренера баскетбольной сборной России претендуют Сергей Базаревич и Зоран Лукич.

17. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поступила в МГУ.

18. Защитнику «Манчестер Сити» Бенжамену Менди, обвиняемому в изнасиловании, отказано в освобождении под залог. Он находится в тюрьме в Ливерпуле.

19. Урок футбола ввели в 150 школах 8 регионов России. В 2022-м будет 2500 школ в программе РФС.

20. Спортивная радиостанция появится в холдинге миллиардера Михаила Гуцериева. Ее возглавит Александр Кузмак, начало работы запланировано в октябре.

21. Сборная Дании подвергла критике Катар за нарушение прав человека: «Мы не выбирали это место для проведения ЧМ».

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