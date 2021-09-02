Видеосервис START поучаствует в тендере на медиаправа РПЛ, который пройдет до конца сентября, «Газпром-Медиа» и Okko – тоже

Теги премьер-лига Россия бизнес телевидение Организация РПЛ Илья Геркус Газпром-Медиа Матч ТВ Спорт-Экспресс Okko Футбол

Тендер на медиаправа РПЛ должен пройти до конца сентября, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось об участии в нем «Газпром-Медиа» (4 млрд рублей в год – за телеправа и весь спонсорский пакет), куда входит телеканал «Матч ТВ», и онлайн-кинотеатра Okko (6 млрд в год – за коммерческие и медийные права).

По данным источника, свою заявку подаст видеосервис Start, который предложит несколько продуктов – приложение для показа матчей, отдельный канал (аналог «Матч Премьер»), а также трансляции в федеральном эфире.

Ранее стало известно, что бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус примет участие в тендере – его наняли «Мегафон» и START.

Таким образом, в тендере будет минимум три участника.

Okko готов показывать часть игр РПЛ на Первом канале. Договоренности об этом есть (Василий Конов)

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