Карпин про 2:0 с Кипром: «Результат приемлемый. А игра не порадовала, мягко говоря»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Кипра по футболу Валерий Карпин квалификация ЧМ-2022 Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Кипра (2:0).

«Итог матча – три очка, выиграли. Если про результат говорить, то он приемлемый.

Игра, мягко говоря, не порадовала, второй тайм с 60-й минуте совсем не порадовала, очень плохо.

Проблема в физическом состоянии, функциональное состояние не позволяло делать простые вещи. Ротация нужна», – сказал Карпин.

Первая победа Карпина в сборной: крепкий первый тайм с Кипром и тягучий второй – били реже соперника
 

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