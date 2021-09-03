Карпин про 2:0 с Кипром: «Результат приемлемый. А игра не порадовала, мягко говоря»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги матча отборочного цикла ЧМ-2022 против (2:0).

«Итог матча – три очка, выиграли. Если про результат говорить, то он приемлемый.

Игра, мягко говоря, не порадовала, второй тайм с 60-й минуте совсем не порадовала, очень плохо.

Проблема в физическом состоянии, функциональное состояние не позволяло делать простые вещи. Ротация нужна», – сказал Карпин.

Первая победа Карпина в сборной: крепкий первый тайм с Кипром и тягучий второй – били реже соперника

