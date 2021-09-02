Паралимпиада-2020, 4 сентября, все медали дня: у России золото в легкой атлетике и стрельбе из лука

Теги Бег стрельба из лука Паралимпийские игры Дмитрий Сафронов паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен паралимпийская сборная Украины Андрей Вдовин Артем Калашян Игорь Цветов Бочча Легкая атлетика

Сегодня на летней Паралимпиаде-2020 в Токио проходит одиннадцатый медальный день. Россиянин Дмитрий Сафронов выиграл золото в беге.

Паралимпийские игры-2020 в Токио

4 сентября

Все медали России

Легкая атлетика

200 м, мужчины, Т35

1. Дмитрий Сафронов (Россия) – 23,00 (мировой рекорд)

2. Игорь Цветов (Украина) – 23,25

3. Артем Калашян (Россия) – 23,75

200 м, мужчины, Т37

1. Ник Мэйхью (США) – 21,91 (мировой рекорд)

2. Андрей Вдовин (Россия) – 22,24 

3. Рикардо Гомеш де Мендонса (Бразилия) – 22,62

200 м, женщины, T12

1. Омара Дюранд (Куба) – 23,02 (мировой рекорд)

2. Оксана Ботурчук (Украина) – 24,48

3. Анна Кулинич-Сорокина (Россия) – 24,85

Бочча

Пары, BC4

3. Россия (Сергей Сафин, Дарья Адонина, Иван Фролов)

Стрельба

Лук, микст

1. Россия (Кирилл Смирнов, Маргарита Сидоренко)

2. Италия

3. Китай

Малокалиберный произвольный пистолет, 50 м, мужчины, Р4

1. Маниш Нарвал (Индия) – 218,2

2. Сингхрадж (Индия) – 216,7

3. Сергей Малышев (Россия) – 196,8

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья