Паралимпиада-2020, 4 сентября, все медали дня: у России золото в легкой атлетике и стрельбе из лука

Сегодня на летней Паралимпиаде-2020 в Токио проходит одиннадцатый медальный день. Россиянин Дмитрий Сафронов выиграл золото в беге.

Паралимпийские игры-2020 в Токио

4 сентября

Все медали России

Легкая атлетика

200 м, мужчины, Т35

1. Дмитрий Сафронов (Россия) – 23,00 (мировой рекорд)

2. Игорь Цветов (Украина) – 23,25

3. Артем Калашян (Россия) – 23,75

200 м, мужчины, Т37

1. Ник Мэйхью (США) – 21,91 (мировой рекорд)

2. Андрей Вдовин (Россия) – 22,24

3. Рикардо Гомеш де Мендонса (Бразилия) – 22,62

200 м, женщины, T12

1. Омара Дюранд (Куба) – 23,02 (мировой рекорд)

2. Оксана Ботурчук (Украина) – 24,48

3. Анна Кулинич-Сорокина (Россия) – 24,85

Бочча

Пары, BC4

3. Россия (Сергей Сафин, Дарья Адонина, Иван Фролов)

Стрельба

Лук, микст

1. Россия (Кирилл Смирнов, Маргарита Сидоренко)

2. Италия

3. Китай

Малокалиберный произвольный пистолет, 50 м, мужчины, Р4

1. Маниш Нарвал (Индия) – 218,2

2. Сингхрадж (Индия) – 216,7

3. Сергей Малышев (Россия) – 196,8

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.