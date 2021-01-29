РФС направил претензию главе «Сбербанка» Грефу из-за несанкционированного использования бренда сборной России

РФС направил в «Сбербанк» официальное письмо с претензией по поводу акции «страховка болельщиков» перед матчем квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Кипра.

Письмо есть в распоряжении РБК, в пресс-службе РФС подтвердили подлинность документа и его отправку в «Сбербанк».

В рамках этой акции (на момент публикации страница была недоступна, кэшированная версия есть на сервисе Wayback Machine) «СберСтрахование» «застраховало» болельщиков. До начала матча нужно оставить свой e-mail, и в случае проигрыша или ничьей сборной – получить промокод от сервиса Okko в качестве компенсации по «страховому случаю».

В письме РФС сказано, что «исключительное право на использование бренда « по футболу» и производных от него словосочетаний принадлежит РФС как организации, осуществляющей формирование и управление национальной сборной».

Говорится, что «в ходе мониторинга на сайте https://www.sberbank.ru в составе страницы https://www.sberbank.ru/ru/person/promo/football установлены факты распространения незаконной рекламы при проведении ПАО «Сбербанк России» рекламной кампании бренда «СберСтрахование».

«ПАО «Сбербанк России» без согласия на то РФС несанкционированно ассоциирует бренд «СберСтрахование» со сборной России по футболу, рекламируя и увеличивая уровень лояльности потребителей к своему страховому продукту», – сказано в письме.

В нем говорится, что «официальным и эксклюзивным партнером РФС в категории страхование с правом ассоциироваться со сборной России является АО «СОГАЗ» (бренд «СОГАЗ»), поэтому действия ПАО «Сбербанк России» по распространению такой недостоверной рекламы грубо нарушают права и законные интересы РФС и АО «СОГАЗ».

«На основании изложенного требуем немедленно прекратить проведение ПАО «Сбербанк России» рекламной кампании бренда «СберСтрахование» посредством ассоциирования со сборной России по футболу и связаться с РФС для урегулирования данного вопроса», – написано в письме.

Оно направлено на имя президента Сбербанка Германа Грефа с копией гендиректору Okko Максиму Евдокимову. Подписано письмо заместителем генерального секретаря РФС Эрикой Суриковой.