Украинский паралимпиец Цветов снова отказался от совместного фото с российскими легкоатлетами на пьедестале Игр-2020

Украинский легкоатлет Игорь Цветов снова не стал фотографироваться с российскими спортсменами на пьедестале Паралимпиады-2020 в Токио.

Цветов завоевал серебро в беге на 200 м в классе Т35 (спортсмены с церебральным параличом или другими нарушениями координации). Первое место занял россиянин Дмитрий Сафронов, обновивший мировой рекорд Цветова. Бронза у его соотечественника Артема Калашяна.

Аналогичная ситуация произошла 30 августа после забега на 100 м, где Сафронов также взял золото, Цветов стал вторым, а Калашян завоевал бронзу.

«Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце», – написал Цветов, объясняя тот инцидент.

«Кто-то видит неуважение к конкурентам, а кто-то – уважение к Украине». Неловкое фото на Паралимпиаде-2020 – украинец не встал рядом с нашими