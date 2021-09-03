Гран-при Нидерландов-2021. Квалификация. Ферстаппен взял поул, Хэмилтон – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин – 20-й

Завершилась квалификация к Гран-при Нидерландов – первой гонке «Формулы-1» в Зандворте с 1985 года.

За ходом сессии можно было следить вместе с нашим онлайном:

Гран-при Нидерландов. Ферстаппен – фаворит в борьбе за поул на домашнем этапе

Зандворт

4 сентября 2021 года

Квалификация

3-й сегмент

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.08,885

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,038

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,337

4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,593

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,642

6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,652

7. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,705

8. Эстебан Окон («Альпин») +1,048

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,071

10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,281

Выбыли после второго сегмента:

11. Джордж Расселл («Уильямс»)

12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

13. Ландо Норрис («Макларен»)

14. Николас Латифи («Уильямс»)

15. Юки Цунода («Альфа Таури»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Серхио Перес («Ред Булл»)

17. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

18. Роберт Кубица («Альфа Ромео»)

19. Мик Шумахер («Хаас»)

20. Никита Мазепин («Хаас»)

Результаты трех сегментов

Гран-при Нидерландов-2021. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Боттас – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Мазепин – 18-й

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