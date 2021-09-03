Гран-при Нидерландов-2021. Квалификация. Ферстаппен взял поул, Хэмилтон – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин – 20-й

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Завершилась квалификация к Гран-при Нидерландов – первой гонке «Формулы-1» в Зандворте с 1985 года.

За ходом сессии можно было следить вместе с нашим онлайном:

Гран-при Нидерландов. Ферстаппен – фаворит в борьбе за поул на домашнем этапе

 
Зандворт
4 сентября 2021 года
Квалификация
3-й сегмент
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.08,885
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,038
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,337
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,593
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,642
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,652
7. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,705
8. Эстебан Окон («Альпин») +1,048
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,071
10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,281
 
Выбыли после второго сегмента:
 
11. Джордж Расселл («Уильямс»)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
13. Ландо Норрис («Макларен»)
14. Николас Латифи («Уильямс»)
15. Юки Цунода («Альфа Таури»)
 
Выбыли после первого сегмента:
 
16. Серхио Перес («Ред Булл»)
17. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
18. Роберт Кубица («Альфа Ромео»)
19. Мик Шумахер («Хаас»)
20. Никита Мазепин («Хаас»)
 

Результаты трех сегментов

Гран-при Нидерландов-2021. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Боттас – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Мазепин – 18-й

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