Роналду взял 7-й номер в «МЮ», Okko хочет показывать РПЛ, Бразильская федерация жалуется на «Зенит», Минспорта против отмены лимита и другие новости

1. Легендарная семерка вернется на футболку Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Кавани уступил номер португальцу, а АПЛ пошла навстречу клубу, хоть это и противоречит правилам. Уругваец, к слову, взял себе 21-й номер – под ним он играет за сборную.

В ближайшее время Рон присоединится к «МЮ» – из сборной он уже уехал. В Англии огромный ажиотаж вокруг билетов на первый матч форварда после возвращения.

2. Okko готов ворваться в борьбу за телеправа на РПЛ – предлагают 6 млрд рублей в год и готовы часть трансляций отдавать Первому каналу. «Газпром-Медиа» предлагает 4 млрд – за телеправа и весь спонсорский пакет. При этом именно у действующего партнера лиги преимущественное право сделать предложение.

3. «Зенит» может нарваться на санкции – Бразильская федерация хочет, чтобы Малкому и Клаудиньо запретили играть в течение 5 дней после матчей сборных. Оба бразильца включены в заявку на Лигу чемпионов, петербуржцы попросили УЕФА помочь с допуском латиноамериканских игроков на матч с «Челси».

4. В РПЛ трансферное окно по-прежнему открыто, и клубы продолжают усиливаться. «Локомотив» арендовал атакующего хавбека Анджорина у «Челси» и приобрел у ЦСКА Марадишвили. «Зенит» подписал голкипера Крицюка и хотел арендовать у «Барсы» Пьянича, однако босниец выбрал «Бешикташ».

5. В квалификации ЧМ-2022 Испания уступила Швеции, впервые с 1993 года проиграв в отборе ЧМ. Шансов на прямую путевку в Катар у команды Луиса Энрике остается не так много. Италия повторила мировой рекорд, не проиграв в 35 матчах подряд. Игра англичан традиционно была омрачена расистским скандалом – зрители освистали футболистов за преклонение колена, а в адрес Стерлинга и Беллингема раздавались обезьяньи выкрики.

В Южной Америке Бразилия с минимальным счетом обыграла Чили (1:0), одержав 7-ю победу подряд, Аргентина на выезде справилась с Венесуэлой (3:1).

6. Российские фигуристки заняли первые четыре места в короткой программе на этапе Гран-при среди юниоров в Кошице. Дмитрий Алиев выступит на Nebelhorn Trophy и может принести России третью квоту на Олимпиаду.

7. Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе. Для обсуждения этого вопроса будет создан экспертный совет. Илья Геркус считает, что отмена лимита не даст кардинальных изменений.

8. US Open. Грачева, Павлюченкова, Швентек, Барти, Кербер вышли в 3-й круг, Самсонова выбыла.

У мужчин Аслан Карацев прошел Джордана Томпсона, уйдя с 0:2 по сетам и двух матчболов. Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Тэллона Грикспора.

9. У «Уфе» кризис – клуб может задержать зарплату игрокам. По крайней мере на игру с «Сочи» команда деньги найдет.

10. Игрока сборной Исландии обвинили в сексуальных домогательствах в 2017-м. Руководство местной ассоциации футбола ушло в отставку.

11. В Минспорта заявили, что снятие ограничений на допуск людей на стадионы зависит от темпов вакцинации. На матч «Ростов» – «Краснодар» пустят 5 тысяч зрителей, «Спартак» просит увеличить квоту зрителей на матчи с «Химками» и «Легией» в 4-5 раз.

12. Владивосток может подать заявку на проведение Олимпиады-2036.

13. Китай лидирует в медальном зачете Паралимпиады-2020, Россия идет третьей.

14. В КХЛ СКА одержал волевую победу над «Северсталью», «Ак Барс» обыграл «Йокерит».

Цитаты дня

Мутко о лимите: «Странно не замечать, что он есть у всех. Любые ограничения конкуренции – это плохо. Но у нас было «Динамо Португалия»

Сергей Лавров: «Не исключаю, что так же, как американцы «крадут» тех, кого в чем-то подозревают, подобные методы будут применяться и для наказания спортсменов»

Анхель Ди Мария: «Всегда называю Месси «гном». В интервью я говорю, что он инопланетянин, но для нас он Лео, гном»

Черданцев о невызове Дзюбы: «Карпин собрал все наши суперталанты. И сколько раз они дошли до ворот игравшей пешком Хорватии?»

Антон Шипулин: «Спорт сейчас стал инструментом политической борьбы. Основная цель наших западных коллег – ослабить нас, сдержать развитие»