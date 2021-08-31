ЦСКА предлагал «Зениту» купить Влашича за 35 млн евро этим летом. Петербуржцы отказались («СЭ»)

Полузащитник Никола Влашич мог перейти в из этим летом.

«Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что во время летнего трансферного окна московский клуб предложил «Зениту» купить Влашича за 35 миллионов евро, но получил отказ.

Прошлым летом «Зенит» был готов заплатить за хорвата 35 млн евро, но тогда ЦСКА не отпустил футболиста к сопернику.

31 августа Влашич перешел в , подписав с лондонским клубом контракт на 5 лет.

Со статистикой 23-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.