Трансфер Неймара обошелся «ПСЖ» в 489 млн евро с учетом зарплаты и бонусов

Испанская газета El Mundo опубликовала детали контракта форварда Неймара с «ПСЖ».

« : контракт с , который подорвал экономический баланс футбола», – так озаглавлен материал El Mundo с деталями соглашения.

Бразилец перешел в парижский клуб из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Но общая сумма трансфера – с учетом зарплаты и бонусов – составляет 489 228 117 евро.

В пятилетнем контракте от 3 августа 2017 года была прописана годовая зарплата в 43 334 400 евро без учета налогов. Кроме того, отдельно в соглашении добавили шестой год, по итогам которого он должен получить 50 556 117 евро – как бонус за лояльность.

В мае этого года Неймар продлил контракт до 2025 года. По данным El Mundo, соглашение по деньгам подписано на тех же условиях, что и в последний год предыдущего контракта. Игрок также передал «ПСЖ» все имиджевые права, связанные с клубом.