НХЛ едет на Олимпиаду, ЦСКА нужен хавбек «Милана», Россия – Мальта на «РЕН ТВ» с Казаковым, Роналду в книге рекордов Гиннесса и другие новости

1. НХЛ возвращается на Олимпийские игры спустя 8 лет! Есть минимальный риск, что все сорвется, но сейчас все идет к тому, что сильнейшие хоккеисты мира приедут в Пекин. Состав сборной России по именам очень мощный, Олег Знарок может вернуться в команду, группа и турнирная сетка у нас тоже намечаются вполне удобные – сможем повторить успех 2018-го?

2. ЦСКА ведет переговоры об аренде хавбека «Милана» Кастильехо. Итальянский клуб не включил испанца в заявку на ЛЧ, но предложений пока не получал, хотя факт интереса армейцев не скрывается. А вот Жиркова и Миранчука в ЦСКА не будет точно.

«Краснодар» торгуется с «Галатасараем» за Маркао, «Зенит» продлил контракт с Дугласом Сантосом до 2026 года.

3. Отборочный матч Россия – Мальта покажет «РЕН ТВ», а прокомментирует его блистательный Илья Казаков. На игру в Москве допустят 30% зрителей от вместимости «Открытие Банк Арены».

Сегодня с Кипром Валерий Карпин не сможет рассчитывать на Фернандеса и Ионова. Капитаном команды будет Дмитрий Баринов.

4. ФИФА осудила расистские выкрики в адрес игроков сборной Англии в матче с венграми. Нарушителей порядка обещает наказать Венгерская федерация футбола (но не упоминая, что речь идет именно о расизме). Борис Джонсон призвал ФИФА «принять решительные меры», а глава венгерского МИД в ответ припомнил англичанам освистывание гимна Италии, который на островах осуждать не торопились.

5. Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса по голам за сборную. Форвард уже прилетел в Манчестер, где его встретил старый друг по «МЮ».

6. US Open. Даниил Медведев вышел в 1/8 финала, выбив Пабло Андухара, 18-летний Алькарас на решающем тай-брейке обыграл Циципаса.

У женщин в следующий раунд пробились Мугуруса и Халеп, Касаткина, Рахимова и Осака выбыли.

7. Молодежная сборной России стартовала с крупного поражения от Испании в квалификации Евро-2023.

8. В КХЛ зажег 35-летний Кулемин, сделавший хет-трик в первом матче за «Салават» против «Барыса». «Трактор» отыгрался с 0:2 и победил «Сибирь» в овертайме. «Металлург» отгрузил 6 шайб «Автомобилисту». Все результаты дня – здесь.

9. Матч «Челси» – «Зенит» в ЛЧ не будет перенесен и пройдет на «Стэмфорд Бридж».

10. Олимпийский чемпион по боксу Мехонцев снялся с выборов в Госдуму, осудив граждан за регулярные обвинения власти в воровстве и обмане.

11. Непотопляемый Миодраг Божович вернулся в РПЛ и во второй раз в карьере возглавил тульский «Арсенал».

12. Владимир Путин не исключил проведение Олимпиады в России на Дальнем Востоке.

13. Экс-форвард «Баварии», «Юве» и сборной Хорватии Марио Манджукич объявил о завершении карьеры – и сделал это очень оригинально.

14. «Формула-1» вернулась в Нидерланды спустя 36 лет. Хэмилтон показал лучший результат в первой практике, вторую выиграл Леклер.

15. На Паралимпиаде сборная России идет 4-й в медальном рейтинге с 34 золотыми наградами.

Цитаты дня

Евгений Савин: «Зинченко сказал: «Нам запретили разговаривать с русскими блогерами». Для меня это грусть»

Главред «Матч ТВ» о правах на РПЛ: «Мы единственный канал, умеющий упаковывать спорт. Наш футбол – не только про бизнес, но и про социальную ответственность»

Судья по фигурному катанию об ОИ-2022: «Важно отслеживать, против кого развяжут информационную войну, кого будут гнобить за ребра и недокруты, как в свое время Медведеву»

Шукер о лимите в РПЛ: «Вы должны уменьшить число иностранцев. Мы в Хорватии защищаем своих игроков»

Арсен Венгер: «Роналду должен был перейти в «Арсенал» в свое время. Фергюсон забрал его у меня. Мы могли заплатить 4 млн евро, «МЮ» дал 12»

Саутгейт о расизме на матче с Венгрией: «Некоторые застряли в своем образе мышления, но они вымрут, как динозавры. Несправедливо критиковать всех фанатов»

Матыцин о российском футболе: «Обсуждается вопрос потолка зарплат. Лимит – только маленькая часть айсберга»

Савин о своем ФК: «После замеса с «Единой Россией» нас ни в один город не пустили. Я пришел к Терюшкову и сказал: «Мы просто хотим делать гребанный футбол на свои бабки»