Состав сборной – со Смоловым и Захаряном, но без Дзюбы, слухи об уходе Артема из «Зенита», долги «Барсы» больше миллиарда, Лапорта ответил Бартомеу и другие новости

1. Валерий Карпин представил свой первый состав сборной России – без Дзюбы, Соболева и Сафонова, но со Смоловым, Захаряном и Песьяковым. Вопросы посыпались моментально, ведь в команде полно новых лиц, но тренер все разложил по полочкам и подробно объяснил буквально каждый выбор. Александр Дорский разобрался, на каких позициях у этой сборной имеются проблемы.

Дзюба и Соболев, например, не в лучшей форме, а вызывать в команду кого-то за былые заслуги Карпин не собирается. Хотя Артем при этом мечтает вернуться в сборную. Также тренер похвалил Захаряна, рассказал о планах лично поговорить с Головиным и Миранчуком, выступил о лимите и проблемах нашего футбола, а болельщиков призвал поддержать игроков, направив весь хейт в случае чего только на него.

2. Еще до объявления состава сборной пошли слухи, что «Зенит» хочет отдать Дзюбу в аренду, «Рубин» вроде как заинтересован, однако казанцы моментально все опровергли. Позже опровержения дали и другие источники, Артем никуда не уходит, а его контракт автоматически продлится на год, если он отыграет больше 70% времени в сезоне.

3. В заключительном матче 4-го тура РПЛ «Сочи» уверенно разобрался с «Химками» и вскочил на 3-е место в таблице. Федотов остался доволен тем, как команда собралась после вылета из Лиги конференций.

4. Жоан Лапорта мощно ответил на претензии экс-президента «Барсы» Жозепа Бартомеу. Напомнил об отвественности за дыры в бюджете, о бездарно слитых 222 миллионах, полученных за Неймара, и о непомерных тратах на всевозможных посредников и скаутов. Общий долг «Барселоны» составляет 1,35 млрд евро, по словам Лапорты, с Альбой и другими планируют найти общий язык в вопросе снижения зарплат.

5. Вслед за Джикией «Спартак» очень хочет продлить контракт с Жиго, но пока не может согласовать сумму выплат агентам. Хотя представитель защитника утверждает, что никаких проблем с клубом нет. Красно-белые ведут переговоры с «Рейнджерс» о трансфере опорного хавбека Камара, а вот Ляйича в Тарасовке не будет – его подруга не захотела переезжать в Москву.

6. Этап Гран-при по фигурному катанию в Китае отменен. Причин достаточно – тут и логистика, и инфраструктура, и нежелание местных властей смягчить антиковидные меры. Отмененный этап могут перенести в Финляндию.

7. Постановщиком произвольной программы Евгении Тарасовой и Владимира Морозова стал Даниил Глейхенгауз.

8. «МЮ», «Ливерпуль», «Милан», «Арсенал», «Челси», «Атлетико», «Интер», «Сити» и «Тоттенхэм» вернулись в Ассоциацию европейских клубов после Суперлиги.

9. Трансферы и сделки. «ПСЖ» предложит Погба больше 30 млн в год, если он перейдет бесплатно в 2022-м. «Арсенал» готов предложить 30 млн евро за Эдегора, но «Реал» просит 50 млн и опцию обратного выкупа. «Сельта» готова арендовать Фукса с правом выкупа, ЦСКА настаивает на продаже. Хавбек «Герты» Кунья отказал «Зениту», несмотря на щедрое предложение. «Реал» продлил контракт с Куртуа до 2026 года.

10. Влашич, Ловрен, Модрич, Ковачич и Перишич вызваны в сборную Хорватии. Матч с Россией – 1 сентября.

11. Капитан сборной России по гандболу Дарья Дмитриева приостановила карьеру.

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