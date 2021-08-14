«Зенит» отдавать Дзюбу в аренду не намерен

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Р-Спорт Футбол

Форвард Артем Дзюба продолжит играть за «Зенит».

Как утверждает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, информация о том, что нападающий может покинуть команду на правах аренды, не соответствует действительности.

В этом розыгрыше чемпионата России 32-летний Дзюба провел 4 игры и еще не забивал. Матч с «Локомотивом» в последнем туре он начал на скамейке.

Подробно со статистикой футболиста «Зенита» можно ознакомиться здесь.

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