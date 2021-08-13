Валерий Карпин: «Дзюба сказал, что мечтает о вызове в сборную»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы касательно состава национальной команды, передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

– На каких позициях вы видите Терехова и Самошникова?

– Левыми защитниками. Да, не использует схему с тремя защитниками. И не использует, как говорит Кафанов, бортового защитника. Не стал бы исключать, чтобы мы будем играть с тремя защитниками.

– Часто говорите, что берете игроков из-за формы. Может ли Дзюба попасть в сборную? Какие у вас отношения с ним?

– Как у тренера и игрока. Да, мы пообщались больше часа. О том, что мне было интересно.

Конфликт? Мне сейчас не до этого. Не будет в порядке в октябре – не появится в сборной. Дзюба сказал, что готов, ждет и мечтает о вызове в сборную.

– Чего ждать от ?

– Не думаю, что Хорватия встанет в штрафной вдесятером и будет отбиваться. Если мы туда не загоним.

– Разговаривали ли с Акинфеевым?

– Уже даже читал, что Кафанов разговаривал с ним. Игорь отказался. Ему нужно время с семьей и на восстановление. Это абсолютно нормально. Я тоже в 33 отказался от сборной, – сказал Карпин.

Захарян, Смолов, Бакаев, Фернандес, Максименко, Тюкавин, Самошников, Песьяков, Осипенко и Терехов вызваны в сборную России

Карпин справедливо не вызвал Дзюбу и Соболева, но у России дыра в опорной зоне и нет основного вратаря