«Арсенал» готов предложить 30 млн евро за Эдегора. «Реал» хочет продать его за 50 млн с правом обратного выкупа

«Арсенал» ведет переговоры с о переходе полузащитника .

«Сливочные» хотят продать игрока, но сохранить за собой право обратного выкупа. Мадридский клуб надеется получить 50 млн евро за 22-летнего футболиста и готов продать его за 40 млн плюс 10 млн бонусами.

«Арсенал» готов предложить за норвежца 30 млн евро, сообщает ABC. Также «канониры» рассматривают возможность аренды футболиста.

Вторую часть прошлого сезона Эдегор провел в на правах аренды. За 14 матчей в он забил гол и сделал два паса. С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.