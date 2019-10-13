Ляйич отказал «Спартаку», так как его подруга не хочет жить в Москве. «Бешикташ» отстранил хавбека

Полузащитник «Бешикташа» Адем Ляйич отстранен от работы с командой.
По сведениям Fotospor, это связано с нежеланием серба переходить в РПЛ.
На прошлой неделе агент игрока был в Москве и провел ряд встреч с представителями «Спартака» и ЦСКА. Красно-белые предлагали арендовать Ляйича с правом выкупа, «Бешикташ» это предложение устраивало.
Но когда дело дошло до документального оформления сделки, Ляйич отказался переезжать в Россию из-за того, что его девушка не хочет жить в Москве.
Президент «Бешикташа» остался недоволен таким решением и настоял на том, чтобы хавбека убрали из состава. Теперь серб занимается отдельно от команды.
В прошлом сезоне Ляйич забил два гола в 22 играх чемпионата Турции. Подробно его статистику можно изучить здесь.