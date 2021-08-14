Карпин о Дзюбе в сборной: «Зачем заполнять заявку теми, кто сейчас не соответствует уровню?»

Главный тренер сборная России Валерий Карпин прокомментировал отсутствие форварда в составе национальной команды перед матчами квалификации ЧМ-2022.

– С политической стороны, со стороны любви домохозяек Дзюба – это некий символ сборной России. Ну позовите его четвертым нападающим, вам жалко, что ли?

– Не жалко, но это будет неправильно по отношению ко всем другим футболистам. Это посыл ко всем футболистам.

Для начала надо играть в клубе – и хорошо играть. Можно играть, но плохо. Для начала – играть в клубе, и желательно хорошо. Последний матч он вообще не играл.

– Один матч – это показатель?

– Показатель. А игры до этого не показатель?

– Хорошо, а дать шанс, с учетом того, что он был долгое время капитаном?

– Есть другие футболисты, которые играют и показывают себя в клубах. Шанс надо давать тем, кто играет.

– Три нападающих – не мало?

– Зачем заполнять заявку теми людьми, которые на данный момент, в августе, не соответствуют уровню? – сказал Карпин Дмитрию Губерниеву в эфире .

Карпин справедливо не вызвал Дзюбу и Соболева, но у России дыра в опорной зоне и нет основного вратаря