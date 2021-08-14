Дасаев о Гильерме: «Толку с его опыта, если он привозит и в «Локомотиве», и в сборной?»

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался о голкиперах, вызванных в сборную России на матчи квалификации ЧМ-2022.

– Рад за Максименко. Надо попробовать, посмотреть его в деле – будет видно, кто будет играть. Вызов, в общем-то, заслуженный: в том сезоне играл неплохо, в этом начал не очень, но в целом заслуженно. Пускай потренируется, впишется в сборную. Что касается основы, то время есть: будут смотреть и по , и по тренировочному процессу.

– Но Гильерме ведь опытнее.

– А толку, что у него опыт? Выходит и привозит себе мячи что в , что в сборной. При чем тут опыт? Если бы был опытный и хорошо играл – я бы понял, но он не показывает игру, достойную сборной России.

Дюпин заслуживает вызов, он и в том сезоне хорошо отстоял, и этот неплохо начал, выручил со . Песьяков – более-менее опытный, спокойный и уверенный. Основная конкуренция у Максименко будет с ними, – сказал Дасаев.

Карпин о вратарях сборной: «Кафанов в них уверен. В списке есть Лантратов, Кержаков, Сафонов. Песьяков – не для атмосферы»