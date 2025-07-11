Товарищеские матчи. «Спартак» сыграет с «Родиной», «Акрон» против «СКА Хабаровск»
«Спартак» сыграет с «Родиной» в товарищеском матче.
Товарищеские матчи
«Акрон» – «СКА Хабаровск» – 2:0 (1:0, второй тайм)
Матч проходит в закрытом режиме.
база в Тарасовке
«Спартак» – «Родина» – 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Краснодар
ЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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