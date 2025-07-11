Мусаев согласен, что Сафонов в финале ЛЧ – заслуга академии «Краснодара»: «Мальчик был в структуре академии с первого дня базовой школы»
Мурад Мусаев высказался о Матвее Сафонове в контексте академии «Краснодара».
– Место Сафонова в заявке на финал победной для его «ПСЖ» Лиги чемпионов – это достижение академии «Краснодара»?
– Сто процентов – да. Мальчик был в структуре академии с первого дня базовой школы. С первой тренировки в своей жизни. И сейчас он выиграл Лигу чемпионов. Для нас это было очень большое событие, – сказал главный тренер «Краснодара».
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Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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