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Мусаев согласен, что Сафонов в финале ЛЧ – заслуга академии «Краснодара»: «Мальчик был в структуре академии с первого дня базовой школы»

Мурад Мусаев высказался о Матвее Сафонове в контексте академии «Краснодара».

– Место Сафонова в заявке на финал победной для его «ПСЖ» Лиги чемпионов – это достижение академии «Краснодара»?

– Сто процентов – да. Мальчик был в структуре академии с первого дня базовой школы. С первой тренировки в своей жизни. И сейчас он выиграл Лигу чемпионов. Для нас это было очень большое событие, – сказал главный тренер «Краснодара».

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КраснодарКраснодар
ЦСКАЦСКА
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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