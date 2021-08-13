Контракт Дзюбы с «Зенитом» автоматически продлится на год, если он отыграет больше 70% времени в сезоне («СЭ»)

В контракте форварда есть пункт об автоматическом продлении в случае выполнения определенного условия.

Если 32-летний футболист проведет на поле больше 70 процентов игрового времени в этом сезоне, срок его соглашения будет автоматически продлен на год, утверждает «Спорт-Экспресс».

Нынешний контракт Дзюбы с «Зенитом» действует до 2022 года.

Из 4 игр текущего сезона РПЛ Дзюба целиком отыграл один матч. В 4-м туре он впервые в этом чемпионате не попал в стартовый состав. Статистика игрока – здесь.