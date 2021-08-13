Влашич, Ловрен, Модрич, Ковачич, Перишич, Моро – в составе сборной Хорватии на матчи отбора ЧМ-2022

огласила состав на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2022.

За этот период команда сыграет со сборными России, Словакии и Словении.

В заявку хорватов вошли 4 игрока из РПЛ: Деян Ловрен ( ), Филип Уремович («Рубин»), Никола Влашич (ЦСКА) и Никола Моро («Динамо»).

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Лутон Таун»), Ивица Ивушич («Осиек»).

Защитники: («Бешикташ»), («Зенит»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Марсель»), Йосип Юранович («Легия»), («Рубин»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг») , Миле Шкорич («Осиек»), Борна Соса («Штутгарт»).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич (ЦСКА), Лука Иванушец («Динамо» Загреб), Никола Моро («Динамо» Москва).

Нападающие: Иван Перишич («Интер»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Ливая («Хайдук»), Антонио Чолак («Мальме»).

Игра между Россией и Хорватией состоится 1 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.