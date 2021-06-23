Глава ФФКР о трансгендерных переходах в фигурном катании: «Не знаю, как это повлияет на наш вид спорта. Но в России мы такого делать не будем»

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков прокомментировал заявление Международного союза конькобежцев (ISU) в отношении спортсменов-трансгендеров.

В частности, ISU ранее рассказал о правилах допуска трансгендеров к соревнованиям по фигурному катанию.

«Это решение Международный союз конькобежцев принял на основании решения Международного олимпийского комитета. Не знаю, как это повлияет на наш вид спорта. Надо посмотреть, что будет происходить.

Но у себя в стране мы такого, естественно, делать не будем. Я плохо себе представляю, как это будет выглядеть. Не уверен, что это вообще будет происходить, будут ли такие случаи. Поживем – увидим», – сказал Горшков.

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