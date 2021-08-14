Лапорта про Альбу: «Игроки уже согласились снизить зарплату, а их просят об этом снова. Понимаю их»

Президент «Барселоны» прокомментировал информацию о нежелании защитника идти на еще одно снижение зарплаты.

«Мы довольны ситуацией. Прежде всего, мы уже уладили вопрос с Пике, и я действительно ценю его преданность клубу. Некоторые иногда поступают не просто как футболисты, а как любящие клуб люди, и Пике именно такой. Он увидел, что у нас непростое положение, и совершил похвальный поступок, согласившись на снижение зарплаты ради того, чтобы мы смогли регистрировать новичков. На это не каждый пойдет.

Мы надеемся, что остальные капитаны поступят так же, как Пике. Переговоры идут очень хорошо.

Альба прав, мы связались с его агентом 24 мая и встретились с ним за обедом. А письмо [о снижении зарплаты] ему пришло 8 июля. Я понимаю футболистов. Они уже согласились на снижение, а тут их просят о еще одном. И можно понять их замешательство.

Но и Жорди, и Бускетс, и ведут себя прекрасно, с теми, кто захочет договориться, мы договоримся. Это будет одолжение клубу, и мы его оценим», – сказал Лапорта.

Жерар Пике: «Барса» – семья. С зарплатой я сделал то, что должен был. Другие капитаны тоже пойдут на это»

Альба об отказе от снижения зарплаты: «Мне больно слышать ложь. Я думал, что показывал свои чувства к «Барсе». Люблю клуб, это мой дом»