«Барса» выплатила 40 млн евро посредникам, не являвшимся агентами». Лапорта о работе Бартомеу

Президент «Барселоны» высказался по ряду экономических вопросов, связанных с работой предыдущего руководства.

«Нами были обнаружены несоразмерные выплаты посредникам, которые даже не являлись агентами. Это обошлось нам в 40 млн евро. При покупках мы дополнительно платили 8 миллионов евро, при продажах выплачивали 2 миллиона. Одному человеку выплатили 8 миллионов евро за поиск игроков в Южной Америке.

Также мы узнали, что в срочном порядке требуются работы. В отчете 2019 года отмечалось, что неустранение неполадок может повлечь за собой угрозу жизням людей. Мы выявили дефекты, их устранение обошлось в 1,8 млн евро, и благодаря тому, что мы сработали максимально быстро, в воскресенье мы смогли открыть стадион для зрителей.

Что касается стадиона Йохана Кройффа, его бюджет оценивался в 4 миллиона евро, а в итоге строительство обошлось в 20 миллионов», – заявил Лапорта.

Лапорта – Бартомеу: «222 млн от продажи Неймара были потрачены бездумно и со скоростью света»