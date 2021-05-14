Этап Гран-при по фигурному катанию в Китае отменен. На турнире должны были выступить Щербакова, Коляда, Степанова и Букин

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Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил об отмене этапа Гран-при по фигурному катанию в китайском Чунцине.

Причиной решения стали антиковидные ограничения на въезд в Китай. Этап серии должен был пройти с 5 по 7 ноября 2021 года.

На соревнования были заявлены российские фигуристы Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Петр Гуменник. В женский состав на Гран-при вошли Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова.

В парном катании должны были выступить Юлия Артемьева – Михаил Назарычев и Алина Пепелева – Роман Плешков. В танцах на льду – Александра Степанова и Иван Букин.

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