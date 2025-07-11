«Челси» хочет 100 млн фунтов за Джексона. Форвардом интересуется «Милан» (Daily Mail)

«Челси» хочет получить за Николаса Джексона девятизначную сумму.

На фоне интереса «Милана » лондонский клуб, как сообщает Daily Mail, оценивает 24-летнего форварда в 100 млн фунтов. Это говорит о том, что «синие» не спешат продавать футболиста, несмотря на попытки найти более сильного игрока в атаку.

При этом сам «Челси » купил форварда у «Вильярреала» два года назад за 32 млн фунтов.

Джексон в прошлом сезоне забил 10 голов в 30 турах АПЛ .