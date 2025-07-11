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«Челси» хочет 100 млн фунтов за Джексона. Форвардом интересуется «Милан» (Daily Mail)

«Челси» хочет получить за Николаса Джексона девятизначную сумму.

На фоне интереса «Милана» лондонский клуб, как сообщает Daily Mail, оценивает 24-летнего форварда в 100 млн фунтов. Это говорит о том, что «синие» не спешат продавать футболиста, несмотря на попытки найти более сильного игрока в атаку.

При этом сам «Челси» купил форварда у «Вильярреала» два года назад за 32 млн фунтов.

Джексон в прошлом сезоне забил 10 голов в 30 турах АПЛ.

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Опубликовано: Sports
Источник: Daily Mail
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