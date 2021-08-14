Валерий Карпин: «Общался со Слуцким, Гончаренко, Семаком, все поддерживают. От фанатов хотелось бы ждать такого же отношения»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к болельщикам перед матчами квалификации ЧМ-2022.

– Что бы вы хотели сказать болельщикам?

– Я хочу попросить – мы сейчас в непростой ситуации, учитывая все эти результаты, рейтинги, – оказать ребятам поддержку.

Если кого-то надо, как сейчас модно говорить, хейтить – давайте, лейте на меня, а ребят давайте поддержим. Они реально хорошие футболисты, они лучшие на данный момент в нашей стране. Поэтому для ребят хочу попросить поддержку.

Я бы хотел поблагодарить футбольное сообщество, тренеров, клубы. Они пошли на уступки, перенесли тур.

Общался со многими тренерами. Даже Сандро Шварц написал сам на русском языке: «Обращайся по любому вопросу, помогу, чем смогу».

Многие поддержали. Я общался со Слуцким, с Гончаренко, с Семаком. Все поддерживают: «Обращайтесь, поможем».

От болельщиков хотелось бы ждать такого же отношения как минимум до конца отборочного цикла. Не попадем мы никуда – говорите что угодно, лейте на меня, без проблем. А если все будет хорошо – тогда аплодируйте, – сказал Карпин.